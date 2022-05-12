Украинската прокуратура обвини пленен руски войник във военно престъпление

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 37 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 37

Украинската главна прокурорка Ирина Венедиктова съобщи, че прокуратурата е предявила обвинение във военно престъпление на пленен руски войник, за пръв път от началото на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

21-годишният сержант Вадин Шишимарин е обвинен в убийството на невъоръжен 62-годишен цивилен, застрелян, докато карал колело. Убийството е било извършено в село Чупахивка, четири дни след началото на военните действия.

Шишимарин, който е бил част от танков батальон, може да получи затвор до 15 години. Главната прокурорка не уточни кога ще започне процесът.

Главната прокуратура на Украйна е заявявала, че разследва над 10 700 предполагаеми военни престъпления, извършени от руски сили и е идентифицирала над 600 заподозрени, припомня АП.