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Украинската прокуратура обвини пленен руски войник във военно престъпление

12 май 2022 09:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 37
Съдебен чук

Украинската главна прокурорка Ирина Венедиктова съобщи, че прокуратурата е предявила обвинение във военно престъпление на пленен руски войник, за пръв път от началото на конфликта, предаде Асошиейтед прес.

21-годишният сержант Вадин Шишимарин е обвинен в убийството на невъоръжен 62-годишен цивилен, застрелян, докато карал колело. Убийството е било извършено в село Чупахивка, четири дни след началото на военните действия.

Шишимарин, който е бил част от танков батальон, може да получи затвор до 15 години. Главната прокурорка не уточни кога ще започне процесът.

Главната прокуратура на Украйна е заявявала, че разследва над 10 700 предполагаеми военни престъпления, извършени от руски сили и е идентифицирала над 600 заподозрени, припомня АП.

Източник: БТА
Снимка: pixabay.com

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