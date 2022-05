Българският фестивал IN THE PALACE с Happy Hour в Кан

Туида Нюз преди 23 минути, брой четения: 13 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 13

Българският фестивал за международно късометражно кино IN THE PALACE, за втора поредна година, ще има собствен щанд на кинофестивала в Кан.

Асоциация Française du Festival International du Film“ (AFFIF) организира Short Film Corner, от 23-ти до 27-ми май 2022 г., като част от програмата на фестивала в Кан. Целта му е да насърчава контактите между професионалисти, които имат важна роля, пряко свързана с режисурата, продуцирането, излъчването или популяризирането на късометражни филми.

IN THE PALACE присъства със собствен щанд, който ще бъде посещаван от стотици филмови дейци. Асоциация AFFIF открива Short Film Corner с работна закуска, на която IN THE PALACE ще посрещне голяма част от водещите фигури в късометражната индустрия, презентирайки новостите в програмата си.

Второто най-важно събитие през първия ден от Short Film Corner отново е предоставено на IN THE PALACE. Българският фестивал завършва деня с HAPPY HOUR в неформална среда. На 23 май от 17 ч. са поканени всички, за да се запознаят с възможностите, които фестивалът IN THE PALACE предоставя. Една от тях е безспорното преимущество - филмите победители в конкурсната програма биват разглеждани и евентуално номинирани за наградата Оскар и наградата Гоя.

Международният фестивал за късометражно кино IN THE PALACE ще започне почти веднага след посещението си в Кан. От 31 май до 7 юни в Двореца на културата в Перник ще бъдат представени над 270 филма. Билети могат да се закупуват на място или филмите да бъдат гледани онлайн чрез платформата за виртуални кино фестивали FilmChief. Билети за нея може да закупите от тук - https://inthepalace.filmchief.com/hub.

Международен фестивал за късометражно кино В ДВОРЕЦА се подкрепя от подпрограма МЕДИА на програма „Творческа Европа“ на Европейската комисия, Община Перник, фондация „Лъчезар Цоцорков“, Национален фонд „Култура“, ИА „Национален филмов център“ и с медийната подкрепа на NOVA.