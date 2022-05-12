14 май 2022 г. - Европейска нощ на музеите

Регион.Ист.Музей-Сливен преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

На 14 май (събота) гости и граждани на Сливен ще могат да посетят обектите на Регионален исторически музей "Д-р Симеон Табаков" с вход свободен от 16:00 ч. до полунощ. Събитието ще бъде официално открито в 18 ч. пред сградата на регионалния музей (бул. "Цар Освободител" 18), като участие ще вземат деца от клуб за поп и рок изпълнители „Ритъм“, ДЮФА „Тракийче“, балет „Грация“ и клуб по спортни танци „Сливен“. Акцент в програмата е работилницата за мъниста „Мънистен свят“, която ще се проведе между 19 и 22 ч. в Първата държавна текстилна фабрика на Балканите в рамките на изложбата „Феерия от мъниста“. За тези посетители, които обичат предизвикателствата, сме подготвили специална игра с награди. Очакваме Ви!