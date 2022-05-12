Прекъсване водоподаването на част от кв.''Ново село''

ВиК-Сливен преди 17 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 17 минути, брой четения: 17

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 12.05.2022г.(четвъртък) . до 17.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от кв. "Ново село" - в района между бул.''Панайот Хитов'' и ул. Желю войвода .

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.