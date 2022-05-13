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За първи път в България измериха "Индекс за гражданско здраве"

13 май 2022 13:39, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 10 минути, брой четения: 6
Sofia Platform

В България за първи път измериха „Индекс за гражданско здраве“. Проучването е направено от фондация „Софийска платформа“ – организация, работеща за гражданско образование и укрепване на демократичната политическа култура. Данните от Индекса много ясно показват състоянието на гражданското общество и демокрацията в България. Впечатление прави изключително ниското доверие към институциите, силната родова принадлежност и ниската гражданска активност, което ни вкарва в един порочен кръг на бездействие.

 

https://sofiaplatform.org/bg/ - повече за „Софийска платформа“

 

https://sofiaplatform.org/bg/index-for-civic-health/ - „Индекс за гражданско здраве” /резюмето е достъпно в прикачения файл/

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