За първи път в България измериха "Индекс за гражданско здраве"

Туида Нюз преди 10 минути, брой четения: 6 Излъчване:преди 10 минути, брой четения: 6

В България за първи път измериха „Индекс за гражданско здраве“. Проучването е направено от фондация „Софийска платформа“ – организация, работеща за гражданско образование и укрепване на демократичната политическа култура. Данните от Индекса много ясно показват състоянието на гражданското общество и демокрацията в България. Впечатление прави изключително ниското доверие към институциите, силната родова принадлежност и ниската гражданска активност, което ни вкарва в един порочен кръг на бездействие.

https://sofiaplatform.org/bg/ - повече за „Софийска платформа“

https://sofiaplatform.org/bg/index-for-civic-health/ - „Индекс за гражданско здраве” /резюмето е достъпно в прикачения файл/