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РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

13 май 2022 15:25, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 25
12 ОУ

Уважаеми родители на бъдещи първокласници през учебната 2022/2023 година,

Уведомяваме Ви, че ще се проведе родителска среща на 19 май 2022 г. /четвъртък/ от 18 часа в сградата на ОУ "Елисавета Багряна" – град Сливен.

 

Очакваме Ви!

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