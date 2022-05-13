РОДИТЕЛСКА СРЕЩА ЗА БЪДЕЩИ ПЪРВОКЛАСНИЦИ

ОУ "Е. Багряна" (XII) преди около 1 час, брой четения: 25 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 25

Уважаеми родители на бъдещи първокласници през учебната 2022/2023 година,

Уведомяваме Ви, че ще се проведе родителска среща на 19 май 2022 г. /четвъртък/ от 18 часа в сградата на ОУ "Елисавета Багряна" – град Сливен.

Очакваме Ви!

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