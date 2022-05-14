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Почина бившият вокал на Б.Т.Р. Христо Ангов

14 май 2022 08:54, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 33
Христо Ангов

Бившият вокал на Б.Т.Р. Христо Ангов - Ангъса е починал. Това съобщиха от групата в официалния си Facebook профил.

"Ицо Ангов - певецът, който записа първите два албума на Б.Т.Р., вече не е сред нас. Почивай в мир, приятелю!", написаха музикантите.

Той започва кариерата си в ученическите си години като част от група “Тротил”. В последните 10 години изпълнителят беше фронтмен на метъл бандата "Фат Бърта". Ангъса беше един от малкото българи, включени в Световната метъл енциклопедия.

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