Почина бившият вокал на Б.Т.Р. Христо Ангов

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 33 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 33

Бившият вокал на Б.Т.Р. Христо Ангов - Ангъса е починал. Това съобщиха от групата в официалния си Facebook профил.

"Ицо Ангов - певецът, който записа първите два албума на Б.Т.Р., вече не е сред нас. Почивай в мир, приятелю!", написаха музикантите.

Той започва кариерата си в ученическите си години като част от група “Тротил”. В последните 10 години изпълнителят беше фронтмен на метъл бандата "Фат Бърта". Ангъса беше един от малкото българи, включени в Световната метъл енциклопедия.