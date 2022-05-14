313 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България при направени 5686 теста

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 45 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 45

313 нови случая на коронавирус са били регистрирани през последното денонощие в България при направени 5686 теста (5,50% са положителни). Така общият брой на потвърдените случаи на коронавирус у нас вече е 1 161 351, показват данните от Единния информационен портал.

Хоспитализирани са 590 души, 56 от които - в интензивно отделение. Новопостъпилите в болнично заведение през последното денонощие са 64.

Починали са 8 души. Общият брой на смъртните случаи в България след заразяване с коронавируса вече е 37 043.

7611 човека с положителен тест за коронавирус са отчетени като излекувани през изминалите 24 часа. Общият брой на оздравелите вече е 1 014 280.

815 дози ваксина срещу COVID-19 са били поставени за последното денонощие. Общият им брой от началото на ваксинацията у нас е 4 391 093. 2 057 749 души са със завършен ваксинационен курс. 752 669 човека са с поставена бустерна (подсилваща) доза, т. е. са реваксинирани.