Прекъсване водоподаването в с. Селиминово

ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 7 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 14.05.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово от 09.30ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.