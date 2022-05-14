Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в с. Селиминово

14 май 2022 09:18, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 21 минути, брой четения: 7

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (събота) 14.05.2022г. ще бъде прекъснато водоподаването на с. Селиминово от 09.30ч. до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

« предишнаследваща »


 