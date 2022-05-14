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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв.''Даме Груев''

14 май 2022 16:19, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 29 минути, брой четения: 17

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 14.05.2022г.(събота) от16.30ч. до 20.00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Даме Груев".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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