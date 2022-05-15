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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Изследват се две съмнителни проби за остър хепатит при деца

15 май 2022 11:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди около 1 час, брой четения: 34
Главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев

В Националния център по заразни и паразитни болести се изследват две съмнителни проби за неуточнения остър хепатит при децата. Това съобщи пред БНТ главният държавен здравен инспектор Ангел Кунчев.

Единият от случаите е от Софийско, а другият - от Пловдив.

Здравните власти събират информация от личните лекари за всички съмнителни случаи.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС, архив

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