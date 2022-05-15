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Булеварди са блокирани в София заради велошествие

15 май 2022 11:57, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 36
Стартът на велошествието от площад "Народно събрание" в столицата

Няколко столични улици и булеварди са блокирани от полицията заради велошествие, което започна около 11:00 часа от площад "Народно събрание". Проявата е под мотото "София кара велосипед".

Маршрутът на участниците минава през булевардите: "Цар Освободител", "Евлоги и Христо Георгиеви", "България" и "Витоша".

Шествието трябва да стигне до Южния парк. Заради това в различни части на центъра движението е спряно от полицията.

От МВР призовават водачите да проявяват търпение.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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