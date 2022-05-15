Булеварди са блокирани в София заради велошествие

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 36 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 36

Няколко столични улици и булеварди са блокирани от полицията заради велошествие, което започна около 11:00 часа от площад "Народно събрание". Проявата е под мотото "София кара велосипед".

Маршрутът на участниците минава през булевардите: "Цар Освободител", "Евлоги и Христо Георгиеви", "България" и "Витоша".

Шествието трябва да стигне до Южния парк. Заради това в различни части на центъра движението е спряно от полицията.

От МВР призовават водачите да проявяват търпение.