Прекъсване водоподаването в района на ул. Иречек и ул. Княз Батенберг.

ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 17 Излъчване:преди 25 минути, брой четения: 17

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 16.05.2022г.(понеделник) до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Иречек и ул. Княз Батенберг..

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.