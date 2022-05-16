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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в района на ул. Иречек и ул. Княз Батенберг.

16 май 2022 11:31, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 25 минути, брой четения: 17

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес 16.05.2022г.(понеделник) до 16.30ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. Иречек и ул. Княз Батенберг..

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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