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ТУРИСТИЧЕСКИ ПОХОД

16 май 2022 17:08, ОУ "Е. Багряна" (XII) (ОУ "Е. Багряна" (XII))
Излъчване: ОУ "Е. Багряна" (XII) преди 31 минути, брой четения: 21
Туристически поход

Ходенето сред природата укрепва имунната система, активира ума и ни поддържа във форма. На 14 май малките туристи от групата по интереси „Аз и природата“ посетиха местността „Тютюнлюка“. Децата с огромно желание се включиха в туристическия поход. Не липсваха и трудности по планинските пътеки, но те бяха преодолени и целта беше постигната. В похода се включиха и родители, които също имаха желание да бъдат част от туристическото предизвикателство за децата им.

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