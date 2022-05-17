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AMD завоюва нови позиции и бележи рекорди по приходи

17 май 2022 11:48, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди 38 минути, брой четения: 17
AMD завоюва нови позиции и бележи рекорди по приходи

16.05.2022 г. – Издаденият наскоро доклад за състоянието на процесорния пазар на Mercury Research за 1-вото тримесечие на 2022 г. показа поредни успехи на AMD при х86 чиповете. Въз основа на посочените в доклада оценки, AMD не само спечели нов дял от пазара спрямо предходното тримесечие, но и демонстрира прогрес във всички сегменти – сървърни, настолни и мобилни продукти и поставя фирмени рекорди:

Общ дял при х86 процесорите – рекордно висок по бройки и приходи

Сървърни процесори – рекорден дял по бройки и приходи

Процесори за мобилни компютри – рекорден дял по бройки и приходи

Клиентски продукти (настолни и мобилни) – рекорден дял по приходи

Освен това, делът на AMD при процесорите за настолни РС се е повишил с 2,1% спрямо предходното тримесечие, достигайки 18.3%.

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