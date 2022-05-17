Прекъсване водоподаването на част от гр.Сливен

ВиК-Сливен преди 37 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 37 минути, брой четения: 31

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт днес (вторник) 17.05.2022г. от12:00ч. до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването в района на ул. "Димитър Добрович", бул."Хаджи Димитър" и ул."Тодор Икономов".

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.