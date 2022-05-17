Криминална хроника Ямбол - 17.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 44 минути, брой четения: 43 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 43

Информационен бюлетин 17.05.2022 г.

Служители от РУ-Стралджа разследват кражба на пари от търговски обект. Вчера в полицията постъпил сигнал, че през изминалото денонощие, след счупване стъклопакет на входната врата от обект на ул. „Хемус“ е била отнета сумата от около 100 лева. Процесуално-следствените действия по случая продължават.

В РУ-Ямбол е образувано досъдебно производство за кражба на от фирмен обект в града. По данни на заявителя, вчера е установено, че след срязване на метална ограда са отнети около 200 кг цветни метали. Работата по случая продължава.