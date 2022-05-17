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Видеопоздрав от Татяна Шиварова по случай 50 годишнината от създаването на Езиковата гимназия в Сливен

17 май 2022 12:46, Камен Едрев (Сливен НЕТ)
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 29
Езиковата гимназия Сливен

Поздрав от Татяна Шиварова с топли думи и изпълнение от операта Джоконда на Амилкаре Понкиели в Тулонската опера по случай 50 годишнината от създаването на Езиковата гимназия в Сливен.

 

 

 

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Татяна Шиварова
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