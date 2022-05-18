Прекъсване водоподаването в кв.Речица.

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на18.05.2022г.(сряда) ще бъде прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 13:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.