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Криминална хроника Ямбол - 18.05.2022 г.

18 май 2022 14:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 13 минути, брой четения: 30
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 18.05.2022 г.

 

На 17 май, малко преди 17 часа, в полицията е постъпил сигнал, че на ул.“Въча“ в областния град, при битов скандал, прераснал в сбиване между двама братя, е пострадало непълнолетно момче. Младежът е настанен за лечение в МБАЛ – Ямбол, с разкъсно контузна рана на дясна предмишница и комоцио. За срок до 24 часа е задържан 37-годишен мъж, участник в сбиването. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

Вчера, към 17:50 часа е получен сигнал за нанесени повреди на лек автомобил, паркиран в местността „Манаф чаир“, в близост до Ямбол. На място е установено, че са счупени фарове, две декоративни решетки и стопове на лек автомобил „БМВ“, собственост на 44-годишен местен жител. На местопроизшествието е извършен оглед. Разследването по случая продължава.

 

По линия „Пожарна безопасност и защита на населението“:

На 18 май, в 02:04 ч., на тел.112 е получен сигнал, за пожар в гр.Ямбол, в района на бившето ТКЗС. Пристигналите на място полицаи и огнеборци установяват, че гори лек автомобил „Фолксваген - Туарег“, собственост на местен жител. Огънят е загасен от екип на ПБЗН-Ямбол. Причината за възникване на пожара е в процес на изясняване.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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