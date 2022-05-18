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Мними майстори изнудиха пенсионер – 3000 лева за няколко керемиди
Възрастен мъж се видя в чудо след като си стисна ръцете с непознати майстори, които трябвало да сменят няколко счупени керемиди на къщата му в асеновградското село Патриарх Евтимово.
Пенсионерът ги повикал в понеделник, но след като приключили работата, мъжете заявили, че ремонтът всъщност бил по-сериозен – поискали му 3000 лева и му дали срок от един ден да събере парите и да им се „издължи".
Мъжът решил да подаде сигнал за случилото се в асеновградската полиция. От ведомството реагирали незабавно, а измамниците били издирени и арестувани за 24 часа. Двамата били криминално регистрирани, единият дори осъждан. Случаят е докладван в районната прокуратура.
Източник: https://www.iskra.bg/mnimi-maystori-iznudiha-pensioner-3000-leva-za-nyakolko-keremidi/
Снимка: Станимир Петков