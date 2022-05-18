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18 май 2022 09:16, Мирена Стоянова (Спортно у-ще )
Излъчване: Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 ден, брой четения: 3
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На 20.05.2022г. (петък) в Спортно училище ще се проведе Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията. Всички допуснати до ДЗИ зрелостници трябва да бъдат в училището не по - рано от 7.30 сутринта.

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