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Спортно у-ще "Д. Рохов" преди около 1 ден, брой четения: 3 Излъчване:преди около 1 ден, брой четения: 3

На 20.05.2022г. (петък) в Спортно училище ще се проведе Задължителен държавен изпит за придобиване на професионална квалификация - част по теория на професията. Всички допуснати до ДЗИ зрелостници трябва да бъдат в училището не по - рано от 7.30 сутринта.