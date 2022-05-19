Прекъсване водоподаването на южната част от кв.''Даме Груев''

ВиК-Сливен преди 23 минути, брой четения: 25 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 25

''Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт по воден цикъл днес 19. 05.2022г.(четвъртък ) от 10.0 0ч. до 16.30 ч. ще бъде прекъснато водоподаването на южната част от кв.''Даме Груев''.

При възможност водоподаването ще бъде възстановено по-рано.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.