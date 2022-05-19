Криминална хроника Ямбол - 19.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 14 минути, брой четения: 31 Излъчване:преди 14 минути, брой четения: 31

Информационен бюлетин 19.05.2022 г.

Служители от РУ Ямбол разследват кражба от лек автомобил. Вчера в полицията е постъпил сигнал , че за времето от 15 май до 20:30 часа на 18 май в гр. Ямбол, ул. „Димитър Благоев“, след счупване на стъклото на багажното отделение на Джип Гранд Чероки, е извършена кражба на гедоре и сума от 6 лева на монети. На местопроизшествието е извършен оглед. Образувано е досъдебно производство.

Пътнотранспортни произшествия:

На 18 май, към 13:50 ч., е постъпил сигнал за настъпило пътнотранспортно произшествие на кръстовище на ул. „Димитър Благоев“ и ул. „Преслав“ в Ямбол. На място е установено, че лек автомобил „Мицубиши“, управляван от 63-годишен мъж е блъснал 68-годишна пешеходка, пресичаща пътното платно. Жената е настанена за лечение в МБАЛ – Ямбол, с фрактура на коляно, безопасност за живота. По случая е образувано досъдебно производство.