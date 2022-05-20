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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Откриха мъртво новородено бебе в найлонов плик в София

20 май 2022 09:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 29
Полицейски автомобил - снимката е илюстративна

Откриха новородено бебе, завързано в найлонов плик. Случаят е от столичния квартал "Овча купел". Това съобщиха за NOVA от полицията и Спешна помощ.

Бебето е било напълно износено, но е починало.

На място има екипи на полицията.

Източник: NOVA
Снимка: Станимир Петков

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