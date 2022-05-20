Откриха мъртво новородено бебе в найлонов плик в София

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 29

Откриха новородено бебе, завързано в найлонов плик. Случаят е от столичния квартал "Овча купел". Това съобщиха за NOVA от полицията и Спешна помощ.

Бебето е било напълно износено, но е починало.

На място има екипи на полицията.