ОДМВР-Сливен: Промяна в работното време на сектори БДС и Пътна полиция

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 41 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 41

От 23 май звената на сектор БДС в Сливен и Нова Загора ще работят всеки делничен ден от 08,00 часа до 18,00 часа без прекъсване. Почивни дни събота и неделя.

Административното обслужване в сектор „Пътна полиция”-Сливен ще се извършва от 08,00 до 17,30 часа, всеки делничен ден без прекъсване. Почивни дни събота и неделя.