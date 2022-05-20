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Сливен. Новини от източника. Последни новини

ОДМВР-Сливен: Промяна в работното време на сектори БДС и Пътна полиция

20 май 2022 13:45, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 41
Паспортна служба

От 23 май звената на сектор БДС в Сливен и Нова Загора ще работят всеки делничен ден от 08,00 часа до 18,00 часа без прекъсване. Почивни дни събота и неделя.

Административното обслужване в сектор „Пътна полиция”-Сливен ще се извършва от 08,00 до 17,30 часа, всеки делничен ден без прекъсване. Почивни дни събота и неделя.

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