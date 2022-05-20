Криминална хроника Ямбол - 20.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 24 Излъчване:преди 23 минути, брой четения: 24

Информационен бюлетин 20.05.2022 г.

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от частен имот. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 1 май до 19 май, от къща на ул. „Бакаджик“, след взлом на входна врата са отнети – около 80 м. двужилен кабел а и лост за фитнес уред. Процесуално-следствените действия по случая продължават.