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Криминална хроника Ямбол - 20.05.2022 г.

20 май 2022 14:51, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 23 минути, брой четения: 24
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 20.05.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват кражба от частен имот. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 1 май до 19 май, от къща на ул. „Бакаджик“, след взлом на входна врата са отнети – около 80 м. двужилен кабел а и лост за фитнес уред. Процесуално-следствените действия по случая продължават.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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