Прекъсване водоподаването на част от ул.Самуиловско шосе

ВиК-Сливен преди около 1 час, брой четения: 26 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 26

Водоснабдяване и Канализация-Сливен" ООД уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 21.05.2021г.(събота) до 14:00ч. ще бъде прекъснато водоподаването на част от ул.Самуиловско шосе – в района на юг от ЯЗАКИ–Сливен.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство