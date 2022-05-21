Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена

21 май 2022 10:04, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 34
Светите равноапостоли Константин и Елена

На 21 май почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и неговата майка Елена.

През 313 година Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия във Византия.

Майка му, царица Елена, живяла благочестиво и по неин почин бил открит Христовият кръст на Голгота.

Имен ден празнуват Константин, Елена, Костадин, Костадинка.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

« предишнаследваща »


 