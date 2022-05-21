Почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена

Клуб на инвалидите-Сливен преди 21 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 34

На 21 май почитаме Светите равноапостоли Константин и Елена. Църковният празник е в памет на император Константин и неговата майка Елена.

През 313 година Константин издава Миланския едикт, с който въвежда християнството като официална религия във Византия.

Майка му, царица Елена, живяла благочестиво и по неин почин бил открит Христовият кръст на Голгота.

Имен ден празнуват Константин, Елена, Костадин, Костадинка.