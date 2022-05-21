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Фонд „Земеделие“ е с нов заместник-директор
Нов заместник-изпълнителен директор е назначен в Държавен фонд „Земеделие“. Той ще е с ресори прилагане на мерките от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 (ПРСР) и Програма за морско дело и рибарство (ПМДР) 2014-2020.
Д-р Климент Петров е роден през 1973 година. Има богат опит в частния сектор като висококвалифициран експерт в областта на добрите земеделски практики GLOBALG.A.P., качеството и безопасността на храните и сертифицирането.
Работил е към Програмата за интегритет на сертификационния процес (CIPRO) към GLOBALG.A.P., в направление „Безопасност на храните“ към „Муди Интернешънъл“ ООД и в Института по молекулярна биология. Д-р Петов в СУ „Св. Климент Охридски“ и Университета на Нант.
Член e на Съюза на българските учени. Владее български, английски, френски и руски език.