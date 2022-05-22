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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Прекъсване водоподаването в кв.Речица.

22 май 2022 08:53, Диспечер (ВиК Сливен)
Излъчване: ВиК-Сливен преди 2 часа, брой четения: 6

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 22.05.2022г.(неделя) е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.

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