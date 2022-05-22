ТИР се обърна на магистрала „Тракия“

Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 26 Излъчване:преди 9 минути, брой четения: 26

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на автомагистрала "Тракия", предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал в посока София след отбивката за Велинград, на около 67 километър на магистралата.

Няма затруднения в движението към столицата.

Не е ясно какво е състоянието на водача.