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ТИР се обърна на магистрала „Тракия“

22 май 2022 21:15, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 26
Снимката е илюстративна

Тежкотоварен автомобил с турска регистрация е катастрофирал на автомагистрала "Тракия", предаде БГНЕС.

Инцидентът е станал в посока София след отбивката за Велинград, на около 67 километър на магистралата.

Няма затруднения в движението към столицата.

Не е ясно какво е състоянието на водача.

Източник: БГНЕС

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