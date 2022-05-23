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Сливен. Новини от източника. Последни новини

Мощите на братята Кирил и Методий идват за първи път в България

23 май 2022 08:39, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 9 минути, брой четения: 31
София

София и България се готвят да посрещнат за първи път мощи на Светите равноапостоли и славянобългарски просветители Кирил и Методий.

Мощите на Светите братя пристигат от Света гора - Атон, от представителството на манастира Есфигмен в Карея, на 23 май в митрополитската катедрала "Св. Неделя".

Те ще останат там за всенародно поклонение до 25 май на обяд.

От Софийската митрополия уточняват, че това става с благословението на Негово Светейшество Софийския митрополит и Български патриарх Неофит и на Светия синод на Българката православна църква.

Източник: БГНЕС

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