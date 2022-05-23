Под 100 са новите случаи на коронавирус, 3,18% са положителните проби

Клуб на инвалидите-Сливен преди 35 минути, брой четения: 41 Излъчване:преди 35 минути, брой четения: 41

96 са новите случаи на коронавирус у нас за изминалото денонощие, сочат данните на Единния информационен портал. Положителни са 3,18 на сто от направените проби.

83 681 са активните случаи.

Починали са трима души.

В болница са 511 пациенти, от тях 43 в интензивно отделение. 13 са новопостъпилите в болнично заведение.

Като излекувани за последното денонощие са посочени 57 души.

Поставените дози за последното денонощие са 12.