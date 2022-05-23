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Сливен. Новини от източника. Последни новини

28-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа

23 май 2022 09:58, Връзки с обществеността
Излъчване: МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 21 минути, брой четения: 12
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28-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа. Той е приет в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен на 20 май с тежка съчетана травма.

От 20 до 22 май спешна помощ в болницата са потърсили 111 души, приети са 41. Извършени са 10 операции и 4 раждания.

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