28-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа

МБАЛ "Д-р Ив.Селимински" преди 21 минути, брой четения: 12 Излъчване:преди 21 минути, брой четения: 12

28-годишен моторист е с опасност за живота след катастрофа. Той е приет в Отделението по реанимация на МБАЛ „Д-р Иван Селимински“-Сливен на 20 май с тежка съчетана травма.

От 20 до 22 май спешна помощ в болницата са потърсили 111 души, приети са 41. Извършени са 10 операции и 4 раждания.