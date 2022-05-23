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НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ!

23 май 2022 15:55, Невелина Кикьова (X СОУ )
Излъчване: СУ "Й. Йовков" (X) преди 30 минути, брой четения: 19
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По случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учениците от ГЦОУД 3 клас изработиха табло с рисунки, с което да почетат делото на светите братя Кирил и Методий. С много фантазия и творчество всеки от тях оцвети своята буквичка от азбуката.

Честит 24 май!

 

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