НАПРЕД! НАУКАТА Е СЛЪНЦЕ!

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СУ "Й. Йовков" (X) преди 30 минути, брой четения: 19 Излъчване:преди 30 минути, брой четения: 19

По случай 24 май - Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, учениците от ГЦОУД 3 клас изработиха табло с рисунки, с което да почетат делото на светите братя Кирил и Методий. С много фантазия и творчество всеки от тях оцвети своята буквичка от азбуката.

Честит 24 май!

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