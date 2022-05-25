Модул Икономика

РЦИР преди 48 минути, брой четения: 18 Излъчване:преди 48 минути, брой четения: 18

Ако имате собствен бизнес или искате да започнете сега! Ако търсите работа! Трябва ви информация, знания, практически умения.

Платете 4 модула по 4 учебни часа по 40 лева всеки, или 120 лв. вместо 160 лв. за всички!

Модул Икономика

Модул Предприемачество и мениджмънт

Модул Фирмено право

Модул Търся си работа/ Търся си персонал