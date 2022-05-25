Пространството пред ДКЦ-1 в Ямбол е облагородено

Клуб на инвалидите-Сливен преди 39 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 39 минути, брой четения: 34

Община Ямбол облагороди пространството пред „Диагностично консултативен център 1”. Пред лечебното заведение за доболнична специализирана медицинска помощ вече е поставен фонтан с фигура на жерав.

Изборът на жерав не е случаен - той е известен като „птицата на щастието“, символ е на дълголетие, вярност и мир. Смята се, че животното притежава и лечебна сила.

Пластиката е дарение за община Ямбол от кмета Валентин Ревански, а инсталацията и монтажът са направени безвъзмездно от ямболската фирма „Контраст Билдинг“.

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