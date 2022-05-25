Криминална хроника Ямбол - 25.05.2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 34 Излъчване:преди 32 минути, брой четения: 34

Информационен бюлетин 25.05.2022 г.

Служители от РУ-Ямбол разследват увреждане на автомобил. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 22 май до 24 май е нанесено увреждане на горна дясна греда, сенник, подглавник, облегалка и покривало на седалка, както и голямото стъкло на едната задна врата на "Мицубиши - Паджеро спорт", паркиран на ул. „Търговска“ в областния град. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.