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Криминална хроника Ямбол - 25.05.2022 г.

25 май 2022 15:01, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 32 минути, брой четения: 34
Полиция Ямбол

Информационен бюлетин 25.05.2022 г.

 

Служители от РУ-Ямбол разследват увреждане на автомобил. Вчера в полицията е постъпил сигнал, че за времето от 22 май до 24 май е нанесено увреждане на горна дясна греда, сенник, подглавник, облегалка и покривало на седалка, както и голямото стъкло на едната задна врата на "Мицубиши - Паджеро спорт", паркиран на ул. „Търговска“ в областния град. На местопроизшествието е извършен оглед от дежурна оперативна група. Работата по случая продължава в рамките на образуваното досъдебно производство.

ОД-МВР-Ямбол
Снимка: Интернет

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