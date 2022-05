Европейска младежка награда Карл Велики: запознайте се с победителите за 2022 г.

Клуб на инвалидите-Сливен преди 34 минути, брой четения: 29 Излъчване:преди 34 минути, брой четения: 29

Португалски проект за трансгранично сътрудничество чрез музика спечели Европейската младежка награда „Карл Велики“ за 2022 г.

Всяка година национални и европейски журита избират проект от всяка страна от ЕС. 26-те национални победители бяха поканени на церемонията по награждаването в Аахен на 24 май, където бяха обявени тримата европейски победители.

Европейски победители

Първата награда е 7 500 евро, втора награда 5 000 евро и трета награда 2 500 евро.

Първата награда отиде при „Orquestra Sem Fronteiras“ [EN: Orchest Without Borders] от Португалия, която насърчава трансграничното сътрудничество между Португалия и Испания чрез музиката на млади таланти, живеещи в двете страни, с цел смекчаване на социалните и културни последици неравенства.

Втора награда отиде при чешкия проект „Politics (nejen) pro mladé“ [EN: Politics (Not Only) for the Youth], който обединява млади политици от целия политически спектър, за да обсъждат политиката, демокрацията и правата на човека, стремейки се към информирано и активно младо гражданско общество.

Трета награда получи немският проект „Ukrainian Vibes – European Public Sphere”, организиран от Democracy International. Проектът, който се проведе от април до октомври 2021 г., събра хора от 36 държави за виртуални дискусии относно демокрацията, развитието и европейската интеграция, като акцентира върху отношенията между ЕС и Украйна. Те публикуваха част от предложенията, генерирани на платформата COFOE.

Европейската младежка награда на Карл Велики

Наградата, присъдена съвместно от Европейския парламент и Международната фондация за наградата Карл Велики, е отворена за инициативи на млади хора на възраст 16-30 години, участващи в проекти, които насърчават европейското и международно разбирателство. От 2008 г. повече от 4650 проекта са се състезавали за наградата.