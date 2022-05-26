Прекъсване водоподаването на част от гр.Нова Загора

ВиК-Сливен преди 11 минути, брой четения: 9 Излъчване:преди 11 минути, брой четения: 9

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на строително монтажни работи по Воден цикъл днес (четвъртък) 26. 05.2022г. е прекъснато водоподаването на част от гр.Нова Загора / района кв. Слънчев бряг - къщите/ от 09:00ч. до 15:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.