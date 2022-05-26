Прекъсване водоподаването на кв."Речица"

ВиК-Сливен преди 43 минути, брой четения: 28 Излъчване:преди 43 минути, брой четения: 28

"Водоснабдяване и Канализация-Сливен" уведомява своите потребители, че поради извършване на авариен ремонт на 26.05.2022г.(четвъртък) е прекъснато водоподаването на кв. "Речица" до 16:00ч.

"Водоснабдяване и Канализация - Сливен "ООД се извинява на своите потребители за причиненото неудобство.