ТРУДОВА БОРСА в град Сливен

Бюро по труда-Сливен преди 44 минути, брой четения: 35 Излъчване:преди 44 минути, брой четения: 35

Дирекция „Бюро по труда” – Сливен Ви кани днес /26.05.2022г./ от 10:30 часа във „Военен клуб” – Сливен – бул. Цар Освободител №5, където ще се проведе ТРУДОВА БОРСА с участието на работодатели от региона за подбор на работници във връзка с обявяване на свободни работни места. В събитието могат да вземат участие и украински граждани, желаещи да работят в България.

Очакваме Ви!