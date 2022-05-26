Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Новите случаи на COVID-19 за изтеклото денонощие у нас са 316

26 май 2022 09:10, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 52
Тест за коронавирус

Новите случаи на COVID-19 за изтеклото денонощие у нас са 316, показват данните от Единния информационен портал. Те са установени при направени 6917 теста, тоест положителните са 4,5 на сто.

Постъпилите в болница за последните 24 часа са 62. В интензивно отделение остават 38 души.

За последното денонощие са починали 6 души, но излекувани 2158.

Поставени са 750 ваксини.

« предишнаследваща »


 