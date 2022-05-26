Новите случаи на COVID-19 за изтеклото денонощие у нас са 316

Клуб на инвалидите-Сливен преди 38 минути, брой четения: 52 Излъчване:преди 38 минути, брой четения: 52

Новите случаи на COVID-19 за изтеклото денонощие у нас са 316, показват данните от Единния информационен портал. Те са установени при направени 6917 теста, тоест положителните са 4,5 на сто.

Постъпилите в болница за последните 24 часа са 62. В интензивно отделение остават 38 души.

За последното денонощие са починали 6 души, но излекувани 2158.

Поставени са 750 ваксини.