Πpeдceдaтeлят нa Koмиcиятa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe (КЗП) Димитъp Mapгapитoв e ocвoбoдeн oт пocтa

Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 39 Излъчване:преди 28 минути, брой четения: 39

Πpeдceдaтeлят нa Koмиcиятa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe (КЗП) Димитъp Mapгapитoв e ocвoбoдeн oт пocтa, потвърди самият той пред NOVA.

"Тече такава процедура, това е факт, но ние действаме и се надявам, че ще има приемственост и колегите, които ще поемат, ще продължат активно да контролират пазара, защото се задават трудни времена", посочи Маргаритов.

"Това е процедура, нека приключи нормално, за да може да продължи работата, защото това е най-важното", подчерта още веднъж той и допълни, че освобождаването му не е свързан с някакъв конфликт.