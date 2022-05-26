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Πpeдceдaтeлят нa Koмиcиятa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe (КЗП) Димитъp Mapгapитoв e ocвoбoдeн oт пocтa

26 май 2022 09:21, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 28 минути, брой четения: 39
Димитър Маргаритов

Πpeдceдaтeлят нa Koмиcиятa зa зaщитa нa пoтpeбитeлитe (КЗП) Димитъp Mapгapитoв e ocвoбoдeн oт пocтa, потвърди самият той пред NOVA.

"Тече такава процедура, това е факт, но ние действаме и се надявам, че ще има приемственост и колегите, които ще поемат, ще продължат активно да контролират пазара, защото се задават трудни времена", посочи Маргаритов.

"Това е процедура, нека приключи нормално, за да може да продължи работата, защото това е най-важното", подчерта още веднъж той и допълни, че освобождаването му не е свързан с някакъв конфликт.

Източник: nova.bg

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