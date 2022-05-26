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ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА
Към края на 2021 г. в област Сливен функционират 13 самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на детски градини (ДГ) с общо 677 места в тях (табл. 1) и в сравнение с предходната година броят на местата в детските ясли остава непроменен.
Към 31.12.2021 г. осигуреността с места за област Сливен е 10.4%, и в сравнение с 2020 г. се увеличава с 0.2 процентни пункта.
През 2021 г. в самостоятелни детски ясли и яслени групи в състава на ДГса постъпили 563 деца, или с 68 деца повече в сравнение с 2020 година. В края на годината за отглеждане и възпитаване в детски ясли остават 551 деца, от които момчета са 286, а момичета - 265.
Към 31.12.2021 г. обхватът на децата в област Сливен е 8.5% и в сравнение с 2020 г. остава непроменен.
1. Детски ясли, места и обслужени деца в област Сливен
(Брой)
2017 2018 2019 2020 2021
Заведения 12 13 13 13 13
Места в края на годината 618 665 665 677 677
Деца в края на годината 601 650 638 564 551
В разпределението на децата, отглеждани в детските ясли в област Сливен, по възраст към 31.12.2021 г. най-голям е делът на децата на възраст от 2 до 3 години – 89.8%, следван от дела на децата от 1 до 2-годишна възраст – 10.0% и на последно място са тези до 1-годишна възраст – 0.2% (Фиг. 1).
Вижте повече в приложения файл: https://new.sliven.net/res/news/394082/det_yasli_2021_OSI_Sliven_.pdf
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ДЕТСКИ ЯСЛИ В ОБЛАСТ СЛИВЕН ПРЕЗ 2021 ГОДИНА [1.00MB]
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