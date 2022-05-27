Новите случаи на COVID-19 за последното денонощие у нас са 236

Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 49 Излъчване:преди 49 минути, брой четения: 49

Новите случаи на COVID-19 за последното денонощие у нас са 236, показват данните от Единния информационен портал. Те са установени при направени 5 478 теста, тоест положителните са 4,3 на сто.

Починали са шестима души - 83,33 на сто от тях не са били ваксинирани.

Постъпилите в болница за последните 24 часа са 35, като 68,57 процента от тях не са били ваксинирани. В интензивно отделение остават 38 души.

Поставени са 728 ваксини. Излекуваните за последното денонощие са 1372.