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Новите случаи на COVID-19 за последното денонощие у нас са 236

27 май 2022 08:41, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 49 минути, брой четения: 49
Данни за коронавирус

Новите случаи на COVID-19 за последното денонощие у нас са 236, показват данните от Единния информационен портал. Те са установени при направени 5 478 теста, тоест положителните са 4,3 на сто.

Починали са шестима души - 83,33 на сто от тях не са били ваксинирани.

Постъпилите в болница за последните 24 часа са 35, като 68,57 процента от тях не са били ваксинирани. В интензивно отделение остават 38 души.

Поставени са 728 ваксини. Излекуваните за последното денонощие са 1372.

Източник: https://dariknews.bg/novini/bylgariia/236-sa-novite-sluchai-na-covid-19-u-nas-2311667
Снимка: Станимир Петков

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