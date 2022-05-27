Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 34 Излъчване:преди около 1 час, брой четения: 34

На 26 май, около 09,40 часа, в частен имот в село Коньово, е възникнал пожар в стопанска постройка с животни и бали с люцерна. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Спасени са 17 животни и 500 кв.м. покривна конструкция. Унищожени са 15 бали с фураж, доилен агрегат и 220 кв.м. покривна конструкция. Вероятната причина за пожара е самозапалване на бали с люцерна.

На 26 май, в 21,54 часа, екип на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в изоставен лек автомобил в местността Припека. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Автомобилът е „Форд Транзит“, изоставен в имот с неустановена собственост. Пострадали няма.