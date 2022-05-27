Не сте влезли в системата
» вход в системата

Sliven online

Sliven online
 

Начало

Категории новини

Други категоризации

Новинарски сайтове

Други източници на новини

Източници на новини

Търсене

Преводач

RSS

Сливен. Новини от източника. Последни новини

Екипи на РДПБЗН-Сливен са се отзовали на 4 сигнала за произшествия през изминалото денонощие.

27 май 2022 10:11, Людмила Калъпчиева
Излъчване: Туида Нюз преди около 1 час, брой четения: 34
Пожарна кола

На 26 май, около 09,40 часа, в частен имот в село Коньово, е възникнал пожар в стопанска постройка с животни и бали с люцерна. Произшествието е ликвидирано от един екип на РСПБЗН-Нова Загора. Пострадали няма. Спасени са 17 животни и 500 кв.м. покривна конструкция. Унищожени са 15 бали с фураж, доилен агрегат и 220 кв.м. покривна конструкция. Вероятната причина за пожара е самозапалване на бали с люцерна.

 

На 26 май, в 21,54 часа, екип на РСПБЗН-Сливен са гасили пожар в изоставен лек автомобил в местността Припека. Причината за пожара е небрежност при боравене с открит огън. Автомобилът е „Форд Транзит“, изоставен в имот с неустановена собственост. Пострадали няма.

« предишнаследваща »


 