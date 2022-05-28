Градушки с размери на орех, мощни бури и поройни дъждове в част от страната

Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 27 Излъчване:преди 15 минути, брой четения: 27

Съботният ден беше обхванат от поройни дъждове, градушки, силен вятър и мощни гръмотевични бури в част от страната. За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде оранжев и жълт код за опасно време в няколко области, като първоначално те бяха 12, но след това бяха увеличени на 14.

Мощна буря и градушка се изсипаха в Девинско, съобщи NOVA.

Бели станаха улиците и в Кюстендилско и около Самоков.

Градушка, с видим размер на орех, падна и около Велинград.

Сигнали за краткотрайни, но интензивни валежи с градушка се появиха в социалните мрежи още от районите на Трънско, Гоцеделчевско и Смолянско.

Градушка, почти колкото юмрук, е паднала в района на Мадан.

Във видео, публикувано от Meteo Balkans, се виждат щетите от бурята и градушката в Златоград - улиците са побелели от лед.

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