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Градушки с размери на орех, мощни бури и поройни дъждове в част от страната

28 май 2022 18:43, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 15 минути, брой четения: 27
Градушка в Златоград

Съботният ден беше обхванат от поройни дъждове, градушки, силен вятър и мощни гръмотевични бури в част от страната. За днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) издаде оранжев и жълт код за опасно време в няколко области, като първоначално те бяха 12, но след това бяха увеличени на 14.

Мощна буря и градушка се изсипаха в Девинско, съобщи NOVA.

Бели станаха улиците и в Кюстендилско и около Самоков.

Градушка, с видим размер на орех, падна и около Велинград.

Сигнали за краткотрайни, но интензивни валежи с градушка се появиха в социалните мрежи още от районите на Трънско, Гоцеделчевско и Смолянско.

Градушка, почти колкото юмрук, е паднала в района на Мадан.

Във видео, публикувано от Meteo Balkans, се виждат щетите от бурята и градушката в Златоград - улиците са побелели от лед.

Източник: NOVA и НИМХ

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