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Напълно угасени са пожарите в Рила
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 27
Напълно са угасени двата пожара във високия дял на Рила планина, които пламнаха на 25 май, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.
Те обхванаха обща площ от около 530 декара, предимно гора.
И днес, четвърти ден, около 80 пожарникари, горски работници, служители на Природен парк Рила, както и техника потушаваха последните огнища в местностите Чаушов дол и Празна торба в района на Илийна река.
Източник: БНР
Снимка: БГНЕС