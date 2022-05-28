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Напълно угасени са пожарите в Рила

28 май 2022 20:48, Станимир Петков (Клуб на инвалидите - Сливен)
Излъчване: Клуб на инвалидите-Сливен преди 20 минути, брой четения: 27
Пожар

Напълно са угасени двата пожара във високия дял на Рила планина, които пламнаха на 25 май, съобщиха от Областната дирекция на полицията в Кюстендил.

Те обхванаха обща площ от около 530 декара, предимно гора.

И днес, четвърти ден, около 80 пожарникари, горски работници, служители на Природен парк Рила, както и техника потушаваха последните огнища в местностите Чаушов дол и Празна торба в района на Илийна река.

Източник: БНР
Снимка: БГНЕС

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